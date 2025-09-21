La Festa Pugliese arriva a Grugliasco | tre giorni di street food pizzica orecchiette e altri prodotti tipici

Torinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tradizione, i sapori e il folclore della Puglia sbarcano a Grugliasco con la prima edizione della "Festa Pugliese Viva la Puglia". L'evento, a ingresso libero, si terrà dal 3 al 5 ottobre nel Parco Aldo Moro di via Olevano, offrendo un'immersione completa nella cultura della regione. Cibo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

