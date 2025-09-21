La Festa Pugliese arriva a Grugliasco | tre giorni di street food pizzica orecchiette e altri prodotti tipici
La tradizione, i sapori e il folclore della Puglia sbarcano a Grugliasco con la prima edizione della "Festa Pugliese Viva la Puglia". L'evento, a ingresso libero, si terrà dal 3 al 5 ottobre nel Parco Aldo Moro di via Olevano, offrendo un'immersione completa nella cultura della regione. Cibo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: festa - pugliese
A Novara arriva la Festa pugliese: 3 giorni di street food e spettacoli
Torna la Festa del Basket pugliese lunedì 29 settembre a Conversano. Appuntamento alle 18 al @parcodeimanieri_ricevimenti per la premiazione delle società che hanno ottenuto una promozione nei campionati pugliesi senior nel corso delle stagioni 202 - facebook.com Vai su Facebook
La Puglia che ti piglia, il primo villaggio pugliese itinerante arriva a Collegno: fra trulli, buon cibo, musica e folklore; In Piazza Berlinguer ad Alpignano arriva Viva La Puglia.