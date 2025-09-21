La festa dell’uva entra nel vivo Battesimo per il Certosa Camping

Presentazione d’eccezione per la 99esima Festa dellUva di Impruneta: è stata celebrata alla presenza dei rappresentanti dei 4 rioni nel nuovo Hu Firenze Certosa Camping in Town. La struttura porta la firma di Human Company che è già proprietaria di altre 10 realtà del genere in Italia ed Europa, tra cui il campeggio di Firenze sud. Attivo già da tutta l’estate con un bel successo di presenze, è stato ufficialmente inaugurato dal presidente Claudio Cardini, founder di Human Company e Selim Amraoui Direttore dello hu Firenze Certosa, proprio in occasione della presentazione della festa più caratteristica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

