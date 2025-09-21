La festa della birra a Trecate
Il Gruppo giovanile San Martino di Trecate organizza la festa della birra venerdì 26 e sabato 27 settembre. In frazione, in piazza Bigogno 1, griglieria dalle 19 e musica dal vivo dalle 21. Il 26 Sinagua Rock 9000, il 27 Dr. Feelgood and the Black Billies. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: festa - birra
Dimissioni sindaco. Gli uffici vanno a rilento. In stand by le iniziative. Salva la festa della birra
Chef sotto il Portico, Fricò Royal, Cisco e la festa 'Birra Boario': ecco il weekend forlivese
Festa della birra da urlo. Oltre 20mila presenze
Festa della Birra | dal 12 settembre al 19 ottobre | Forte Marghera - facebook.com Vai su Facebook
La festa della birra a Trecate; FESTA SICILIANA A TRECATE DAL 14 AL 16 MARZO; Sagre settembre 2025 Piemonte: scopri gli eventi a Torino e in tutta la regione.
La festa della birra a Trecate - Il Gruppo giovanile San Martino di Trecate organizza la festa della birra venerdì 26 e sabato 27 settembre. Da novaratoday.it
Feste della birra, mercatini e gli altri eventi imperdibili del weekend 27-29 giugno 2025 - Profumo di birra artigianale, strade vestite di fiori, rievocazioni in costume, concerti all’alba e sapori che raccontano le tradizioni locali: il weekend del 27- Riporta siviaggia.it