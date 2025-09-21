La Ferrari può vincere una gara? Leclerc risponde così

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Charles Leclerc al termine del GP Azerbaigian di Formula 1, che il monegasco ha chiuso al nono posto dopo l'errore in qualifica di sabato. Ottava l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la ferrari pu242 vincere una gara leclerc risponde cos236

© Gazzetta.it - La Ferrari può vincere una gara? Leclerc risponde così

In questa notizia si parla di: ferrari - vincere

WEC, Porsche torna a vincere nella Lone Star Le Mans. 2° posto per Ferrari

F1, Lewis Hamilton può diventare il primo britannico a vincere il GP di casa con la Ferrari dopo 67 anni!

Leclerc: "I podi danno fiducia, ma la Ferrari ha bisogno di vincere. Speriamo già adesso"

La Ferrari vince a Le Mans. Elkann: "Storico vincere tre volte di seguito questa gara" - "Le Mans è un momento speciale per chi ama l'automobilismo, e ciò che è stato fatto ha dell'eroico". Riporta rainews.it

I piloti delle due Ferrari 499P ufficiali hanno spiegato le difficoltà sul giro secco e si sono mostrati fiduciosi in vista della gara - La qualifica complicata delle Ferrari 499P a Le Mans non è stata una sorpresa assoluta per la squadra: i piloti ufficiali delle Hypercar del Cavallino Rampante hanno confermato che il giro secco non ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Pu242 Vincere Gara