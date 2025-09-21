La Ferrari di Leclerc a Baku frenata da un misterioso problema alla power unit | Si è risolto magicamente

Charles Leclerc penalizzato da un problema anomalo alla power unit nel GP di Baku: per giri la Ferrari non ha avuto la massima potenza, poi tutto è sparito "magicamente". Altro weekend deludente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

