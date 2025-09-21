La Federatletica mondiale | in 25 anni 60 atlete biologicamente maschi in finale Caster Semenya oggi sarebbe bandita

Secondo i dati raccolti da World Athletics, la federazione mondiale di atletica leggera, negli ultimi 25 anni tra 50 e 60 atlete con vantaggi biologici maschili sono arrivate in finale nella categoria femminile di campionati mondiali e continentali. Le donne che vogliono gareggiare nella categoria femminile ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo hanno dovuto prima sottoporsi a un nuovo test di sesso biologico. Introdotto per proteggere l’integrità della competizione. Lo scrive il Times Tra il 2000 e il 2023 ci sono stati in totale 135 finalisti nell’atletica mondiale. Il dottor Stéphane Bermon, responsabile del dipartimento medico e scientifico di World Athletics, ha illustrato la portata del fenomeno degli atleti con Dsd (disordini dello sviluppo sessuale) ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

