La faccia come il cu.ore. Ora è Allegri che è cambiato, non loro che dicevano castronerie Calcio propositivo. Giochismo. Presto qualcuno estrarrà “calcio proattivo”. È lo spettacolo di arte varia di uomini che per anni hanno lanciato palate di letame su Massimiliano Allegri allenatore superato. Siamo onesti, a tutti può capitare di essere smentito dalla realtà. Certo è tosta dopo aver trascorso anni e anni a impallinare un allenatore. Più di qualcuno ne ha fatto lo sport personale, anche perché criticare il livornese ha sempre contribuito ad aumentare la propria visibilità. Parlare di Allegri ha sempre portato audience, like, quella roba lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
