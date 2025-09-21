La denuncia di Blasioli Pd | No al trasferimento della biblioteca Di Giampaolo nel nuovo palazzo della Regione

No alla soppressione della biblioteca "Di Giampaolo" nell'attuale sede di Villa del Fuoco, per trasferirla nel nuovo palazzo della Regione che realizzerà il centrodestra regionale. A dirlo il consigliere regionale e vicepresidente della Regione Antonio Blasioli assieme ai consiglieri comunali del.

