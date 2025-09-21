La denuncia del linguista Arcangeli a Ostia | Azione intimidatoria benzina sul pianerottolo

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La denuncia del linguista Arcangeli: "Questa notte, intorno alle tre, hanno incendiato con della carta imbevuta di benzina il pianerottolo al terzo piano di una delle scale dell'edificio di Ostia in cui spesso mi trovo a stare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: denuncia - linguista

La denuncia del linguista Arcangeli a Ostia: Azione intimidatoria, benzina sul pianerottolo.

Ostia, video denuncia di Imma Battaglia: «A rischio chiusura il Nauticlub di Castelfusano. Qui lo sport è inclusivo, va salvato» - «È in chiusura il Nauticlub di Castelfusano che da anni forma atleti specializzati in sport acquatici e offre spazi dedicati ai ragazzi disabili. roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Linguista Arcangeli Ostia