Riparte la stagione della scuola di danza e di musical Dance Dream di Cesenatico, che anche quest’anno propone un calendario ricco di attività per grandi e piccoli. La segreteria è a disposizione per informazioni e iscrizioni alle prove gratuite, pensate per permettere a chiunque di avvicinarsi alle diverse discipline. Dal gioco danza alla danza classica e moderna, fino al musical, l’offerta è ampia e pensata per valorizzare talento e passione. Da l domani i corsi entreranno nel vivo, pur lasciando spazio a ulteriori prove per chi desidera scegliere con calma il percorso più adatto. Un momento speciale è atteso nel pomeriggio di sabato 27 settembre, quando la Dance Dream sarà protagonista alla Festa dello Sport; nel pomeriggio, davanti alle barche storiche, sarà allestito un punto informativo con lo staff, mentre dalle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Dance Dream torna in pista. Da domani ripartono i corsi