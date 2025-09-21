La Cremonese continua la sua marcia | quarto risultato utile Il duplice salvataggio di Emil Audero è da applausi

Cremona, 21 settembre 2025 – Secondo pareggio consecutivo con una rivale diretta nella lotta per la salvezza per la Cremonese, che termina a reti bianche anche l’incontro casalingo con un Parma volitivo e pungente. La gara si mostra combattuta ed intensa sin dall’inizio, con i ducali che partono colpendo un palo dopo soli 9’ con uno stacco di testa di Pellegrino su cross dell’ex Valeri. Col passare dei minuti la squadra di Nicola cerca di rispondere con maggiore concretezza alle folate dei gialloblù (ancora pericolosi con Pellegrino e Cutrone), ma il primo tempo si chiude a reti inviolate. La ripresa si apre con i grigiorossi che tentano di rendersi maggiormente insidiosi e dopo 3’ Baschirotto, di testa, manda la sfera poco sopra la traversa degli ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese continua la sua marcia: quarto risultato utile. Il duplice salvataggio di Emil Audero è da applausi

In questa notizia si parla di: cremonese - continua

L’anticipo allo Zini finisce con un pirotecnico 3-2. La Cremonese continua a sognare. Batte il Sassuolo e vola in testa

