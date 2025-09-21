La cosmesi del futuro punta sulla skin longevity considerando tutti i fattori epigenetici Parola di Nivea | i talk con Chiara Maci e Giulia Avanzi

«L a ricerca cosmetica non si sofferma più sulla singola ruga, ma ha l’obiettivo di preservare la vitalità della pelle, mantenendola attiva e resiliente, longeva il più a lungo possibile». Parla Anna Grassano, General Manager Beiersdorf Southern Europe nel talk “ Il Futuro Della Skincare: Epigenetica e Longevità Della Pelle ”, con Nivea e iO Donna. Sul palco, anche Chiara Maci, imprenditrice digitale, food expert e conduttrice, e Giulia Avanzi, consulente dermocosmetica. Parte la Milano Beauty Week, al centro la gentilezza X L’innovazione cosmetica apre l’era della skin longevity. Anna Grassano, General Manager Beiersdorf Southern Europe entra subito nel vivo del talk. 🔗 Leggi su Iodonna.it

