La cordata di TikTok | Murdoch Oracle e Dell coinvolti nell’accordo cinese Le indiscrezioni dal presidente Donald Trump

La famiglia Murdoch, il presidente di Oracle Larry Ellison e il fondatore di Dell, Michael Dell, sono coinvolti nell’accordo per TikTok. Lo ha detto, in un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. «È coinvolto un uomo di nome Lachlan (Murdoch, presidente esecutivo di Newscorp, ndr.)» ma «partecipano anche altre persone, tutte davvero fantastiche e molto importanti, sono anche patrioti americani che amano questo Paese, perciò penso che faranno un grande lavoro», ha detto Trump intervistato nell’ambito del programma The Sunday Briefing. Secondo fonti della Casa Bianca Oracle supervisionerà i dati dell’app. 🔗 Leggi su Open.online

