La Consulta di Aica chiede incontro urgente al prefetto | I sindaci vogliono annullare la nostra voce
Sembra essere, di nuovo, un tutti contro tutti. L'assemblea di sindaci di Aica delibera la verifica dei requisiti di partecipazione alla Consulta e l'inibizione dell'utilizzo della carta intestata. Una sostanziale esclusione delle associazioni che attualmente compongono la Consulta di Aica. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Crisi aziendale e costi del dissalatore di Porto Empedocle, la Consulta di Aica invoca confronto col nuovo Cda
Risanamento Aica: la Consulta chiede un incontro urgente
Consulta AICA, dopo il tentativo di esclusione arriva la richiesta d'incontro al Prefetto Non si placa la bufera attorno alla Consulta delle Associazioni di AICA, l'organo nato per garantire trasparenza e partecipazione dei cittadini nella gestione del servizi
Troppi problemi da risolvere: Consulta reitera richiesta di incontro con vertici Aica - Occorre ricominciare a lavorare ad un programma infrastrutturale serio e prioritario, questo al netto degli appetiti della peggiore politica ... Da grandangoloagrigento.it