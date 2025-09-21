La Consulta di Aica chiede incontro urgente al prefetto | I sindaci vogliono annullare la nostra voce

Sembra essere, di nuovo, un tutti contro tutti. L'assemblea di sindaci di Aica delibera la verifica dei requisiti di partecipazione alla Consulta e l'inibizione dell'utilizzo della carta intestata. Una sostanziale esclusione delle associazioni che attualmente compongono la Consulta di Aica.

