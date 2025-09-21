La confessione del capo ultrà interista Marco Ferdico | Ecco come abbiamo ucciso Vittorio Boiocchi

21 set 2025

La confessione di Marco Ferdico, numero due della Curva Nord interista già condannato a 8 anni nell'ambito dell'inchiesta ultrà sul tifo organizzato di San Siro. "La pistola è in un laghetto. Mio padre diceva di non fare questo omicidio, l'avrei pagata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

