La confederazione Palestina-Israele una fantasia senza alternative
Domani all’Assemblea Generale dell’Onu alcuni Stati importanti, tra cui Francia, Regno unito e Germania (ma non l’Italia), riconosceranno ufficialmente la Palestina. Aggiungendosi ai 147 che lo hanno già fatto, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: confederazione - palestina
C’è la decisione di diversi Paesi europei di riconoscere lo Stato di Palestina. ‘Scelta intempestiva’: ha detto Cassis, inchiodando la Confederazione - facebook.com Vai su Facebook
La confederazione Palestina-Israele, una fantasia senza alternative; Palestina al Palazzo di Vetro, lo stato negato da Usa e Israele; Edizione del 21 settembre 2025.
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza - Il 18 agosto 2025 soldati e carri armati israeliani sono stati visti al confine con Gaza mentre il governo prepara un’operazione terrestre su Gaza City. Riporta tg24.sky.it
Israele approva un insediamento che spezzerà in due la Cisgiordania: “Cancelliamo lo Stato palestinese dal tavolo”. Ue: “Illegale” - Era rimasto congelato per oltre 20 anni, su pressione americana, proprio per le conseguenze irreversibili che avrebbe potuto avere sulla soluzione dei “due popoli, due Stati“. Da ilfattoquotidiano.it