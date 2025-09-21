La confederazione Palestina-Israele una fantasia senza alternative

Domani all’Assemblea Generale dell’Onu alcuni Stati importanti, tra cui Francia, Regno unito e Germania (ma non l’Italia), riconosceranno ufficialmente la Palestina. Aggiungendosi ai 147 che lo hanno già fatto, e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

