La classifica dei chirurghi Sartelli al terzo posto in Italia | Un orgoglio per l’ospedale

21 settembre 2025

Macerata, 21 settembre 2025 – Terzo in Italia, 32esimo nel mondo. Queste le posizioni occupate dal dottor Massimo Sartelli, chirurgo all’ospedale di Macerata, nella graduatoria 2024 stilata dalla Stanford University, in collaborazione con Elsevier, (World’s top 2% Scientists) inerente agli scienziati la cui attività di ricerca ha un forte impatto nel mondo. Molto soddisfatta la direzione dell’Ast, come pure lo stesso Sartelli. Nato a Bergamo 56 anni fa, ma ormai da decenni a Macerata, Sartelli è esperto di infezioni ospedaliere, fondatore e direttore della “Global Alliance for Infection in Surgery”, a cui hanno aderito professionisti di una novantina di paesi, e presidente della Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie (Simpios). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

