La città e il degrado materassi ‘volanti’ e rifiuti abbandonati

Pontedera, 21 settembre 2025 – Si moltiplicano nella stagione estiva le segnalazioni di rifiuti abbandonati un po’ ovunque, dalle strade di campagna ai marciapiedi in pieno centro. Quello dei sacchetti abbandonati, dei rifiuti scaricati ovunque, sta diventando un serio problema per Pontedera soprattutto in alcuni quartieri. Tante le segnalazioni dei lettori che si lamentano della mancanza di civiltà dei vicini di casa e dei passanti che contribuiscono a far crescere il degrado. L’ultima segnalazione, per ordine di tempo, arriva da un nostro lettore che ieri l’altro ha visto volare (proprio così) un materasso da una finestra di un’abitazione che si affaccia su piazza Vittime Lager Nazisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città e il degrado, materassi ‘volanti’ e rifiuti abbandonati

In questa notizia si parla di: citt - degrado

https://www.telenuova.tv/2025/09/18/citta-nel-degrado-santocchio-fdi-attacca-lamministrazione-comunale-di-scafati/ - facebook.com Vai su Facebook

Degrado e senzatetto nelle città: è polemica sulla sicurezza. Cosa ne pensate? #Mattino5 - X Vai su X

Ex Manifattura nel degrado: a fuoco materassi e rifiuti - Hanno preso fuoco un materasso e immondizia e il rogo si è poi propagato su una auto in sosta. Secondo quotidianodipuglia.it