La cerimonia in memoria di Livatino l’Anm | Il ricordo serve a sollecitare l’impegno nella lotta alla criminalità
Tradizionale momento di riflessione e di preghiera oggi, sulla statale 640, per i 35 anni dell’assassinio del beato giudice Rosario Livatino. Alla cerimonia commemorativa erano presenti, tra gli altri, autorità e gli studenti dell’orchestra “Rosario Livatino” del plesso “Dante Alighieri” di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Anniversario dell’omicidio Livatino: le parole e gli interventi - “Oggi, nell’anniversario della sua uccisione, voglio ricordare il suo sacrificio e la sua azione compiuta senza piegare mai la testa, affinché – spiega ... Segnala livesicilia.it
Anniversario dell'omicidio Livatino, scritti inediti e cerimonie in memoria del «giudice ragazzino» - Trentacinque anni fa, il 21 settembre 1990, la mafia uccideva il giudice Rosario Livatino sul viadotto Gasena, lungo la strada che da Canicattì porta ad ... Si legge su msn.com