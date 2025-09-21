Polito si ricorda del free speech proprio adesso che i promotori delle purghe sono i conservatori americani. Di per sé, la tesi sarebbe condivisibile. Peccato però che fosse il suo giornale a redigere le liste di proscrizione dei presunti «putiniani d’Italia». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La «censura» di Donald sveglia il «Corsera»