Polito si ricorda del free speech proprio adesso che i promotori delle purghe sono i conservatori americani. Di per sé, la tesi sarebbe condivisibile. Peccato però che fosse il suo giornale a redigere le liste di proscrizione dei presunti «putiniani d’Italia». 🔗 Leggi su Laverita.info

La «censura» di Donald sveglia il «Corsera».

