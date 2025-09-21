La cena per ricordare chi è morto perché non si è voltato dall' altra parte

Veneziatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Giacomo è in ogni cosa che facciamo, che pensiamo. È un dolore che si rinnova ma anche una certezza: ha smosso un sacco di persone. Il suo messaggio è stato quello di dire che chi sta male va aiutato e che chiunque per strada abbia bisogno d'aiuto, va supportato». Valentina De Martinis, mamma di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - ricordare

Cerca Video su questo argomento: Cena Ricordare 232 Morto