La casa diventa arte | Nuncas trasforma Milano in un laboratorio di bellezza domestica

Dal 1920, quando il giovane siciliano Nunzio Cassata arrivò alla Stazione Centrale di Milano con una valigia piena di sogni e qualche aquilone, Nuncas si è evoluta fino a diventare oggi un lovebrand della cura dei tessuti. Ora, a 105 anni dalla fondazione, l’azienda milanese sceglie di celebrare la propria storia trasformando La Pelota in un’esperienza immersiva che promette di ridefinire il concetto stesso di casa contemporanea. Dal 8 al 19 ottobre 2025, lo spazio storico di via Palermo 10, nel cuore pulsante di Brera, si metamorfosa in un universo esperienziale di oltre mille metri quadrati. Nuncas Live Experience non è solo un evento promozionale: è una dichiarazione d’intenti che abbraccia l’arte del vivere quotidiano, trasformando ogni gesto domestico in un momento di consapevole bellezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

