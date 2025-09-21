La casa diventa arte | Nuncas trasforma Milano in un laboratorio di bellezza domestica
Dal 1920, quando il giovane siciliano Nunzio Cassata arrivò alla Stazione Centrale di Milano con una valigia piena di sogni e qualche aquilone, Nuncas si è evoluta fino a diventare oggi un lovebrand della cura dei tessuti. Ora, a 105 anni dalla fondazione, l’azienda milanese sceglie di celebrare la propria storia trasformando La Pelota in un’esperienza immersiva che promette di ridefinire il concetto stesso di casa contemporanea. Dal 8 al 19 ottobre 2025, lo spazio storico di via Palermo 10, nel cuore pulsante di Brera, si metamorfosa in un universo esperienziale di oltre mille metri quadrati. Nuncas Live Experience non è solo un evento promozionale: è una dichiarazione d’intenti che abbraccia l’arte del vivere quotidiano, trasformando ogni gesto domestico in un momento di consapevole bellezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: casa - diventa
Il Trentino diventa la casa dell'orienteering con i 5 Days
Nel 2024 quasi un italiano su cinque fa sport con un’app. Allenarsi in casa diventa routine. E a guidare la rivoluzione sono le donne
Entra in casa e spara: una festa di compleanno diventa un dramma
Maryplaid Settembre porta con sé il ritmo dei ritorni e il piacere dei piccoli gesti quotidiani L’aria si fa più fresca, la luce più morbida e la casa diventa il luogo in cui ritrovare benessere: la prima coperta sul divano, un pigiama che accompagna i - facebook.com Vai su Facebook
Meta lancia Hyperscape: con un visore la casa diventa virtuale - X Vai su X
Quando l’arte diventa casa: “Piazzetta Rizzoli 1” al Museo di Cavalese - Partendo da questa prospettiva nasce Piazzetta Rizzoli 1, la mostra collettiva che dal 22 marzo al 29 giugno 2025 abita gli spazi del Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese. Scrive exibart.com