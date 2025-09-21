Da 150 anni è parte integrante della storia della città. È un traguardo importante quello raggiunto dalla Fondazione Molina, che ha voluto organizzare una giornata per aprire le porte della struttura al territorio. Nella casa di riposo di viale Borri i varesini hanno potuto seguire un tour guidato in sei tappe della durata di 50 minuti. Un viaggio tra i luoghi e i servizi che vengono svolti quotidianamente nella Rsa, incontrando anche gli ospiti che ci vivono. Sono circa 500, di cui 470 residenti e una trentina che frequentano la struttura solo di giorno. Un numero non da poco, se si considera che il Molina è la prima Rsa per posti letto accreditati in provincia di Varese e la seconda in tutta la Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La casa degli anziani. I 150 anni della Rsa. Porte aperte a tutta la comunità