La Blue Origin di Jeff Bezos cercherà ghiaccio al polo sud della Luna | Ecco come sostenere gli astronauti durante le missioni
Ancora un passo in avanti nel progetto Artemis della Nasa per la prossima esplorazione della Luna. Coinvolta un’azienda privata: la Blue Origin di Jeff Bezos, il patron di Amazon. La Nasa ha assegnato alla Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, il compito di realizzare un Clps (Commercial lunar payload services) e di consegnare un rover destinato all’esplorazione della regione del polo sud della Luna. (NASA FOTO) – Notizie.com Il progetto si inserisce nell’ambito della campagna Artemis dell’Agenzia spaziale statunitense. 🔗 Leggi su Notizie.com
La navicella #NewShepard #NS35 di Blue Origin ripresa da una telecamera a volo libero, rilasciata durante la separazione della capsula dal razzo. L'effetto "bolla" si verifica a causa della giuntura tra due lenti da 180 gradi.
VIPER torna in vita: la NASA e Blue Origin insieme per la caccia al ghiaccio lunare Dopo essere stata cancellata nel 2024 per motivi di budget, la missione lunare VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) è ufficialmente tornata in programma.
