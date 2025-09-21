L’Italia ha conquistato la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, il sesto titolo della storia: le azzurre hanno sconfitto lungo il cammino Cina, Ucraina e Stati Uniti, spesso giocando contro avversarie con una classifica migliore, ma non otterranno punti per il ranking WTA. La manifestazione, così come per la Coppa Davis al maschile, infatti, non assegna punti per le classifiche mondiali, né in singolare, né in doppio: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e la coppia ErraniPaolini non guadagneranno dunque posizioni né punti nel ranking. Jasmine Paolini resta ampiamente la numero 1 d’Italia, confermandosi al numero 8 WTA e rimanendo al numero 9 della Race, ad un passo dall’ottavo posto che le darebbe la qualificazione alle Finals di fine anno, competizione che è già certa di disputare in doppio in coppia con Sara Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La BJK Cup assegnava punti per il ranking WTA? La classifica delle azzurre e la corsa di Paolini alle Finals