La BJK Cup assegnava punti per il ranking WTA? La classifica delle azzurre e la corsa di Paolini alle Finals
L’Italia ha conquistato la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, il sesto titolo della storia: le azzurre hanno sconfitto lungo il cammino Cina, Ucraina e Stati Uniti, spesso giocando contro avversarie con una classifica migliore, ma non otterranno punti per il ranking WTA. La manifestazione, così come per la Coppa Davis al maschile, infatti, non assegna punti per le classifiche mondiali, né in singolare, né in doppio: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e la coppia ErraniPaolini non guadagneranno dunque posizioni né punti nel ranking. Jasmine Paolini resta ampiamente la numero 1 d’Italia, confermandosi al numero 8 WTA e rimanendo al numero 9 della Race, ad un passo dall’ottavo posto che le darebbe la qualificazione alle Finals di fine anno, competizione che è già certa di disputare in doppio in coppia con Sara Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: assegnava - punti
La corsa che chiuderà il calendario internazionale potrebbe assegnare preziosissimi punti UCI: ci andranno, fra le altre, Cofidis e Intermarché-Wanty, oltre alla Professional italiana. http://dlvr.it/TN77W3 - X Vai su X
La nuova "Guida Essenziale ai Vini d'Italia" di Doctor Wine by Daniele Cernilli assegna un "faccino" e 95 punti all'EBB Franciacorta Extra brut DOCG. Condividiamo la notizia con grande piacere! #franciacorta #doctorwine - facebook.com Vai su Facebook
La BJK Cup assegnava punti per il ranking WTA? La classifica delle azzurre e la corsa di Paolini alle Finals; Italia - USA 1-0, la finale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; Laver Cup 2025: Europa avanti 3-1 dopo la prima giornata, Alcaraz debutta in doppio.
La BJK Cup assegnava punti per il ranking WTA? La classifica delle azzurre e la corsa di Paolini alle Finals - L'Italia ha conquistato la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, il sesto titolo della storia: le azzurre hanno sconfitto lungo il cammino Cina, ... oasport.it scrive
BJK Cup, Italia da impazzire! Paolini e Cocciaretto schiantano gli Usa, secondo trionfo consecutivo - Le azzurre ottengono uno storico successo contro le tenniste statunitensi Navarro e Pegula, portando a casa entrambi i match col punteggio di due set a zero ... Come scrive tuttosport.com