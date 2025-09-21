La Bilie Jean King Cup è di nuovo delle Azzurre del tennis
AGI - L 'Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula. Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l'Italia conquista il titolo per il secondo anno consecutivo (sesta in totale) e priva gli Stati Uniti del 19 trofeo in questa competizione. Garbin: "Sono orgogliosa della squadra". "Queste ragazze stanno scrivendo la storia. 🔗 Leggi su Agi.it
VITTORIA!!!!!!!! L’Italia femminile ha appena vinto la Billie Jean King Cup per la sesta volta nella Storia e per la seconda volta consecutiva. Un’impresa straordinaria che arriva da lontano e consegna questo gruppo di ragazze nell’Olimpo di questo sport. Non è - facebook.com Vai su Facebook
Le più titolate in BILLIE JEAN KING CUP Chris Evert 8 Billie Jean King 7 Rosemary Casals 7 Petra Kvitová 6 Barbora Strýcová 6 SARA #ERRANI 5 Arantxa Sánchez Vicario 5 Conchita Martínez 5 Lucie Hradecká 5 Lucie Šafárová 5 - X Vai su X
Italia-Usa 2-0, la finale di Billie Jean King Cup risultato | Vittorie di Cocciaretto e Paolini: le azzurre si confermano campionesse; Billie Jean King Cup, Italia in finale: Ucraina battuta 2-1; Tennis, le azzurre vincono la Billie Jean King Cup.
L'Italia vince la Billie Jean King Cup: Stati Uniti battuti 2-0 - 0 al termine di una finale incredibile, dominata dall'inizio alla fine. Scrive sport.sky.it
L’Italia femminile di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup - La Nazionale italiana di tennis ha vinto la Billie Jean King Cup, il principale torneo femminile di tennis a squadre per nazionali, che si è tenuto a Shenzhen, in Cina. Segnala ilpost.it