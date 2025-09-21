La bella favola di Garcia Ethan si concede il bis

La Scandiccese vince per la seconda volta un titolo italiano. Impresa del quindicenne Ethan Garcia che conquista il titolo di campione d’Italia nella specialità di Boccia Paralimpica. La Toscana boccistica e sportiva festeggia un eccezionale risultato. Ethan Riley Garcia, atleta con tetraparesi della Bocciofila Scandiccese, ha vinto il Campionato Italiano disputato a Lecce lo scorso weekend. Ethan, che ha approcciato la disciplina solo 10 mesi fa, ha disputato una splendida manifestazione tricolore nella categoria BC1, superando tutti i turni, vincendo 5 partite consecutive, fino alla finale in cui ha sconfitto il campione d’Italia in carica e atleta nazionale Giuseppe Rollo, leccese padrone di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

