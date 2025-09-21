La banda di Castignano anche al festival di Salonicco
Un’esperienza indimenticabile, fatta di musica, emozioni e amicizie che superano tutti i confini geografici e mentali. La Banda musicale di Castignano ha partecipato con orgoglio al 26esimo International Youth Band Festival, svoltosi a Salonicco (in Grecia), portando in alto il nome della comunità castignanese in un contesto internazionale di altissimo livello. Sotto la guida del maestro Giuseppe Boccucci e del presidente Luigi Tomassini, la banda ha offerto al pubblico un repertorio apprezzato e applaudito, rappresentando con passione e professionalità la tradizione musicale italiana. La trasferta è stata resa ancora più speciale grazie alla collaborazione con la Banda di Baia e Latina (Caserta), diretta dal maestro Nicola Di Cerbo e guidata dal presidente Biagio Ciallella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: banda - castignano
Ci siamo! Vi aspettiamo domattina a Castignano per un fantastico tour tra le vigne e le cantine! - facebook.com Vai su Facebook
La banda di Castignano anche al festival di Salonicco; La Banda Musicale di Castignano brilla al Festival internazionale di Salonicco.
La Banda Musicale di Castignano brilla al Festival internazionale di Salonicco - La formazione marchigiana ha partecipato al 26° International Youth Band Festival portando in alto il nome della comunità ... Come scrive lanuovariviera.it
Castignano - La storica Banda musicale si è esibita a Salonicco - La Banda musicale di Castignano ha partecipato con orgoglio al 26esimo International Youth Band Festival, svoltosi a Salonicco (in Grecia) dal 27 al 30 agosto, portando in alto il nome della comunità ... veratv.it scrive