La banda di Castignano anche al festival di Salonicco

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esperienza indimenticabile, fatta di musica, emozioni e amicizie che superano tutti i confini geografici e mentali. La Banda musicale di Castignano ha partecipato con orgoglio al 26esimo International Youth Band Festival, svoltosi a Salonicco (in Grecia), portando in alto il nome della comunità castignanese in un contesto internazionale di altissimo livello. Sotto la guida del maestro Giuseppe Boccucci e del presidente Luigi Tomassini, la banda ha offerto al pubblico un repertorio apprezzato e applaudito, rappresentando con passione e professionalità la tradizione musicale italiana. La trasferta è stata resa ancora più speciale grazie alla collaborazione con la Banda di Baia e Latina (Caserta), diretta dal maestro Nicola Di Cerbo e guidata dal presidente Biagio Ciallella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

