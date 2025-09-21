La 17enne cesenate campionessa italiana di skateboard l' obiettivo le olimpiadi di Los Angeles
Si sapeva già che lo skateboard va forte a Cesena, ma ora la città può vantare anche una nuova campionessa italiana: Irene Panzavolta. Irene ha 17 anni, frequenta il liceo scientifico Righi (scienze applicate) e si allena alla Skate School Cesena - con l'esperto Mattia Cecchetti - sei giorni alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: 17enne - cesenate
In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025, mercoledì 17 settembre alle ore 17, la Biblioteca Malatestiana organizza un pomeriggio dedicato alla figura del medico, filosofo, esegeta biblico e rabbino cesenate Ovadyah Sforno (circa 147 - facebook.com Vai su Facebook
La 17enne cesenate campionessa italiana di skateboard, l'obiettivo le olimpiadi di Los Angeles; Marzo delle donn? 2025, un mese intero dedicato alle battaglie per i diritti delle donne e alla lotta alle disuguaglianze di genere a Cesena; La cesenate Alice Piraccini è Campionessa italiana di Folk Show Dance, assieme a Stefano Bandoli.