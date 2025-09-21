Kratos casting per God of War | i migliori candidati per Prime Video
La produzione della prossima serie televisiva dedicata a Kratos, personaggio iconico della saga God of War, sta suscitando grande interesse tra fan e addetti ai lavori. Nonostante non siano ancora state ufficializzate le scelte relative al cast, circolano numerosi rumors su possibili interpreti che potrebbero vestire i panni del protagonista. In questo contesto, si analizzano le candidature più accreditate e le caratteristiche di ciascun attore, con attenzione alle potenzialità di ognuno nel rappresentare al meglio la figura di Kratos. possibili candidati per il ruolo di kratos nella serie tv. christopher judge. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
kratos - casting
Dopo il successo di Fallout, Amazon Prime Video rilancia: in arrivo l'adattamento di God of War, con Ronald D. Moore alla guida. La produzione partirà nel 2026, ma il casting è già al centro delle speculazioni. Dieci nomi in lizza per interpretare Kratos, il guerri
Amazon avvia la produzione della serie TV di God of War: riprese a Vancouver da marzo 2026. La storia seguirà Kratos e Atreus tra mitologia norrena e legami familiari.
