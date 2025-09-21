Koopmeiners deve rinascere altra prestazione negativa in Verona Juve | quando riuscirà a riprendersi e tornare il vero Teun? Tuttosport prova a dare una risposta

Koopmeiners deve rinascere, altra prestazione negativa in Verona Juve: la sua pagella e l’analisi del match. Le pagelle di Tuttosport sulla prestazione della Juventus nel match contro il Verona non sono tenere e riservano un giudizio molto critico per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, entrato in campo a partita in corso, non ha convinto, e il suo apporto ha avuto un effetto negativo sul rendimento della squadra. Secondo l’analisi del quotidiano torinese, il suo ingresso ha fatto perdere al centrocampo bianconero “geometria e consistenza”, due qualità fondamentali per il gioco e per la stabilità della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners deve rinascere, altra prestazione negativa in Verona Juve: quando riuscirà a riprendersi e tornare il vero Teun? Tuttosport prova a dare una risposta

