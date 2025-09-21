Koné, giocatore del Sassuolo si presenta ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro l’Inter: «Il mio idolo è Drogba». A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Sassuolo, sfida valida per la quarta giornata di Serie A, è Ismaël Koné, centrocampista ivoriano naturalizzato canadese dei neroverdi, a parlare davanti alle telecamere di DAZN. Il giocatore, pronto ad affrontare la squadra di Cristian Chivu, ha rivelato il suo idolo calcistico: «Le mio idolo? Sono nato in Costa d’Avorio e poi cresciuto in Canada, quindi ovviamente dico Drogba ». La partita di questa sera, in programma a San Siro alle 20:45, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Koné a DAZN: «Chi è il mio idolo, sono nato in Costa D’Avorio quindi…»