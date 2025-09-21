Kobe il suo primo allenatore | Al suo primo torneo non passava la palla decisi di chiamarlo fuori Scappò a piangere dai genitori

A Rieti, negli anni Ottanta, è passato anche il destino di Kobe Bryant. Joe Bryant, conclusa l'esperienza Nba, ha inaugurato il suo percorso nel nostro campionato portando con sé il figlio destinato a diventare leggenda. A raccontare di lui alla Gazzetta dello Sport, il suo primo allenatore Gioacchino Fusacchia, all'epoca 25enne. «Era irrequieto, entrava in campo palleggiando pure quando giocavano i più grandi. Non ne voleva sapere di uscire. Sfidava tutti, dappertutto: a casa, in strada. Viveva con il pallone. Attaccava il canestro anche quando si allenava la prima squadra di suo padre Joe».

