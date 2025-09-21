Kirovski | Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto
Jovan #Kirovski: "Quest'anno abbiamo un allenatore che era un grande giocatore e ha esperienza da allenatore in tutte le categorie. Crediamo nello sviluppo dei giovani. Gli staff di Prima Squadra, #MilanFuturo e #Primavera sono costantemente in contatto". - X Vai su X
