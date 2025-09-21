Kirk oggi i funerali allo stadio | Trump ricoderà l' attivista ucciso
A poche ore dal funerale di Charlie Kirk, la tensione sta crescendo a Glendale, in Arizona, con le autorita' che lavorano per intensificare le misure di sicurezza. Sono attese almeno 100.000 persone e gran parte dell'amministrazione federale, a partire dal presidente Trump e dal vice JD Vance. Leader politici e sostenitori dell'attivista ultraconservatore assassinato il 10 settembre si riuniranno allo State Farm Stadium di Glendale per onorare l'eredita' del fondatore di Turning Point. Charlie Kirk, 31 anni, e' stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca davanti a centinaia di persone mentre teneva un dibattito in un campus universitario nello Utah, nella parte occidentale del Paese, un dramma che ha riacceso le profonde divisioni politiche americane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
