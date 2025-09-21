Kirk Meloni | pericoloso perché smontava narrazione mainstream

Ildenaro.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 set. (askanews) – “Ho visto gente che ha fatto stampare delle magliette con la foto di Kirk, il sangue che scorre dal collo e la scritta ‘vinci questo dibattito’. Era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica. E andava fermato perché era libero, coraggioso e capace, le persone così fanno paura a chi pensa di poter imporre con la forza le proprie convinzioni”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel suo intervento di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: kirk - meloni

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk.  Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Attentato in Utah: ucciso Charlie Kirk, rock star del movimento Maga. Meloni: ferita profonda per la democrazia

kirk meloni pericoloso perch233Meloni: «Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura. Kirk fermato perché smontava narrazione mainstream» - «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». Riporta msn.com

Kirk, Meloni: pericoloso perché smontava narrazione mainstream - (askanews) – “Ho visto gente che ha fatto stampare delle magliette con la foto di Kirk, il sangue che scorre dal collo e la scritta ‘vinci questo dibattito’. Scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Kirk Meloni Pericoloso Perch233