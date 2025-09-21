Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a salire sul podio nel Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma la sua prestazione è l’aspetto più importante per il giovane rookie bolognese. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota del team Mercedes ha dato una risposta importante. Dopo diverse settimane costellate di errori e risultati assenti occorreva dare una risposta per zittire critiche e voci varie. Il pilota italiano lo ha fatto. Aveva già fatto vedere cose interessanti nel corso delle prove libere sulla pista che si affaccia sul Mar Caspio, ma oggi in gara ha saputo alzare ulteriormente l’asticella. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli non batte Russell a Baku, ma segnali di ripresa: uscita dal tunnel?