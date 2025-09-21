Kilimangiaro va On the Road per quattro puntate
Le vacanze sono ormai per molti un ricordo. A colmare la nostalgia ci pensa Rai 3 con il ritorno di Kilimangiaro – On the Road, lo spin-off di Kilimangiaro che vede Camila Raznovich in giro per l’Italia, lontana dal TV3 di Corso Sempione a Milano. In programma quattro speciali alla scoperta di luoghi affascinanti e poco conosciuti, rigorosamente in compagnia di ospiti d’eccezione che, a partire da questo pomeriggio, domenica 21 settembre, alle 16.20, guideranno la Raznovich tra storie, bellezze e curiosità. Le destinazioni ‘On the Road’ di Kilimangiaro. Abruzzo – 21 settembre 2025. La prima tappa del programma di Rai Cultura sarà l’Abruzzo, dove Camila incontrerà a Ortona Paride Vitale, abruzzese doc, per visitare il suggestivo Castello Aragonese, prima di avventurarsi lungo la Costa dei Trabocchi, tra antiche macchine da pesca sospese sul mare, panorami mozzafiato e il profumo del pesce appena cucinato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
