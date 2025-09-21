Kilimangiaro on the road in abruzzo scopri la nuova edizione dal 21 settembre
La nuova stagione di Kilimangiaro on the road prende il via con una serie di quattro speciali, offrendo al pubblico un viaggio attraverso le regioni italiane e i loro tesori nascosti. Condotto da Camila Raznovich, il programma si conferma come un punto di riferimento per l’esplorazione culturale e paesaggistica del nostro Paese, proponendo ogni settimana storie, curiosità e scorci meno noti ma di grande fascino. le caratteristiche principali di Kilimangiaro on the road. una formula consolidata tra viaggi e approfondimenti culturali. Kilimangiaro on the road si distingue per la sua strutturazione in speciali televisivi che combinano la narrazione di viaggio con approfondimenti culturali e naturalistici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: kilimangiaro - road
Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 1 luglio
Kilimangiaro on the road: alla scoperta di Pompei nell’episodio dell’8 luglio
Kilimangiaro on the road: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 8 luglio
?Domenica a partire dalle 16.20 si parte con il #Kilimangiaro on the road e @camilaraznovich - facebook.com Vai su Facebook
Camila Raznovich a L’Aquila e in Abruzzo per le nuove puntate di Kilimangiaro on the Road. E sui social con Paride Vitale scrive: “Bellezze Italiane!” https://laquilablog.it/camila-raznovich-a-laquila-per-kilimangiaro-on-the-road/… - X Vai su X
Kilimangiaro va on the road; “Kilimangiaro on the road”, l’Abruzzo al centro della nuova stagione su Rai3; Parte dall’Abruzzo Kilimangiaro on the road, su Rai3 dal 21 settembre.
Parte dall’Abruzzo Kilimangiaro on the road, su Rai3 dal 21 settembre - Nella prima puntata la storica conduttrice Camila Raznovich incontrerà l'abruzzese D. Lo riporta laquilablog.it
“Kilimangiaro On The Road”, riparte su Rai3 - Quattro appuntamenti speciali in giro per l'Italia per scoprire il territorio attraverso ... Riporta sorrisi.com