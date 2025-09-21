Kevin Spacey al Lucca Film Festival | Quando hanno interrotto House of Cards ho visto sparire il mio mondo

Movieplayer.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di sincerità per l'attore, due volte premio Oscar, che ha inaugurato la manifestazione lucchese con il thriller storico 1780; proteste pro-Palestina prima del suo arrivo sul red carpet. Il Lucca Film Festival ha accolto Kevin Spacey a braccia aperte anche se, vista la situazione politica internazionale "calda", non è mancata qualche protesta. L'attore americano, impegnato in una faticosa rinascita lavorativa dopo il brusco stop seguito ai suoi guai giudiziari, è approdato in Toscana per inaugurare la nuova edizione della manifestazione ritirando il premio alla carriera e introducendo l'anteprima mondiale del suo nuovo film, il thriller storico 1780, opera seconda del regista Dustin Fairbanks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

kevin spacey al lucca film festival quando hanno interrotto house of cards ho visto sparire il mio mondo

© Movieplayer.it - Kevin Spacey al Lucca Film Festival: "Quando hanno interrotto House of Cards ho visto sparire il mio mondo"

In questa notizia si parla di: kevin - spacey

Filippo Laganà ideatore e protagonista di "Minimarket", la nuova serie RaiPlay: con lui ci sarà Kevin Spacey. L'intervista al giovane attore

Kevin Spacey nel Minimarket di RaiPlay

Kevin Spacey chiede la pubblicazione dei fascicoli su Epstein: "La verità deve venire fuori"

Kevin Spacey al Lucca Film Festival: Quando hanno interrotto House of Cards ho visto sparire il mio mondo; Red carpet e contestazioni, Kevin Spacey, la prima star e Lucca diventa un palcoscenico; Cinema, al via il Lucca Film Festival: apre Kevin Spacey.

kevin spacey lucca filmLe grandi star in centro. Apre Lucca Film Festival e lo fa con Kevin Spacey stasera ospite all’Astra - Quella che alza il sipario di Lucca Film Festival e la stessa che vedrà sul red carpet – non metaforico, in piazza del Giglio di fronte al Cinema Astra – l’attore e regista ... Segnala lanazione.it

kevin spacey lucca filmTanti gli ospiti della ventesima edizione del Lucca Film festival - la ventunesima edizione del Lucca Film Festival, che si terrà - Secondo nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Kevin Spacey Lucca Film