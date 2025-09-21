Kevin Spacey al Lucca Film Festival | Quando hanno interrotto House of Cards ho visto sparire il mio mondo

Un momento di sincerità per l'attore, due volte premio Oscar, che ha inaugurato la manifestazione lucchese con il thriller storico 1780; proteste pro-Palestina prima del suo arrivo sul red carpet. Il Lucca Film Festival ha accolto Kevin Spacey a braccia aperte anche se, vista la situazione politica internazionale "calda", non è mancata qualche protesta. L'attore americano, impegnato in una faticosa rinascita lavorativa dopo il brusco stop seguito ai suoi guai giudiziari, è approdato in Toscana per inaugurare la nuova edizione della manifestazione ritirando il premio alla carriera e introducendo l'anteprima mondiale del suo nuovo film, il thriller storico 1780, opera seconda del regista Dustin Fairbanks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kevin Spacey al Lucca Film Festival: "Quando hanno interrotto House of Cards ho visto sparire il mio mondo"

Filippo Laganà ideatore e protagonista di "Minimarket", la nuova serie RaiPlay: con lui ci sarà Kevin Spacey. L'intervista al giovane attore

Kevin Spacey nel Minimarket di RaiPlay

Kevin Spacey chiede la pubblicazione dei fascicoli su Epstein: "La verità deve venire fuori"

