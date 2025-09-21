Kelly Juve la prestazione contro il Verona divide giornali e tifosi | La quantità di errori superano le dita di due mani Il voto sorprende

Kelly Juve, la prestazione contro il Verona divide giornali e tifosi: ecco come è stata analizzata la partita del difensore. Le pagelle di Tuttosport sul match tra Juventus e Verona hanno scatenato un’accesa discussione tra i tifosi, e al centro del dibattito c’è il voto assegnato a Kelly. Il difensore bianconero ha ricevuto un 5, un giudizio molto severo che va in controtendenza rispetto all’opinione di molti sostenitori, che non hanno visto una prova così negativa da parte del giocatore. L’analisi del quotidiano torinese, infatti, parla di una “serata da incubo”, con una serie di errori che avrebbero superato “le dita di due mani”, un verdetto che il pubblico non sembra condividere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Juve, la prestazione contro il Verona divide giornali e tifosi: «La quantità di errori superano le dita di due mani». Il voto sorprende

In questa notizia si parla di: kelly - juve

Balerdi Juve, resiste il nome per la difesa! Con Kelly in uscita… Ci sono novità sul difensore del Marsiglia che piace tanto a Tudor: le ultime

Huijsen contro Kelly, la sfida Mondiale che per la Juve sa di beffa

Infortunio Kelly, Juve in apprensione per le condizioni del suo centrale: al rientro in Italia esami al J Medical. Ultimissime

Pagelle Verona-Juve: Kelly premiata pasticceria 5, Joao Mario non graffia 5, Thuram alla moviola 5, Di Gregorio pronto soccorso 6.5 - X Vai su X

Kelly titolare anche in Verona Juve Dopo le parole di Tudor, totale fiducia - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, retroscena Kelly: ha rifiutato Sunderland e Fenerbahce per rimanere; Adzic 10, Kelly 8.5, Bremer 5 e non solo: le pagelle dei giocatori della Juventus contro l'Inter; Juventus-PSV 2-1, 5 verità : più spirito che gioco, ma al ritorno si può fare, Gatti guerriero, Kelly deve migliorare.

Kelly Juve, dalla rete “inedita” alla crescita vicino a Bremer: la prestazione del difensore inglese fotografata dai numeri - Kelly Juve, dalla rete “inedita” alla crescita vicino a Bremer: tutti i numeri della prova del difensore inglese La prestazione di Lloyd Kelly nel Derby d’Italia contro l’Inter (vinto dalla Juve 4- Segnala juventusnews24.com

Bremer Juve, che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato: senza di lui la squadra perde solidità e serenità. Il punto sulle sue condizioni - Bremer Juve, che fatica senza Gleison: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano dopo il turno di riposo Una scena che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi della Juventus al Bente ... Si legge su juventusnews24.com