Non riesce proprio a tacere Katia Ricciarelli quando qualcuno parla del suo amato Pippo Baudo. Dopo l’intervista del figlio del conduttore a Verissimo, il soprano ha deciso di dire la sua, nonostante le belle parole spese da Alex Baudo sul loro rapporto. Katia Ricciarelli risponde ad Alex Baudo: le parole durissime. Un amore che continua oltre la morte quello di Katia Ricciarelli per Pippo Baudo, scomparso lo scorso 17 agosto. Da quando il conduttore si è spento il soprano non riesce a non parlare di lui, anche quando sul suo conto vengono spese parole di affetto e di stima. È accaduto dopo l’intervista di Alex Baudo a Verissimo, durante la quale il figlio del celebre presentatore ha parlato del rapporto con il padre ma anche di quello con Katia Ricciarelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katia Ricciarelli risponde ad Alex Baudo dopo le parole sul testamento a Verissimo