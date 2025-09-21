Katia Ricciarelli Replica ad Alex Baudo | La Verità Sulla Loro Eredità e il Loro Rapporto

Alex Baudo, Le Parole d’Affetto Verso Katia Ricciarelli a ‘Verissimo’ Intervistato a Verissimo dopo la scomparsa del padre, Pippo Baudo, il figlio Alex Baudo ha speso parole di stima e affetto per Katia Ricciarelli. Ha descritto il loro rapporto come “sincero e affettuoso”, definendo il soprano una “signora con molta ironia”. Queste dichiarazioni sembravano confermare . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Katia Ricciarelli a Soccavo e la frecciatina ad Alex Baudo; Katia Ricciarelli a Soccavo e la frecciatina ad Alex Baudo; La dura replica di Alessandro, figlio di Pippo Baudo: Quando me l'hanno detto, l'ho ingoiata. Cercavo sollievo. Poi parla di Katia Ricciarelli.

katia ricciarelli replica alexKatia Ricciarelli gela Alex Baudo: "Le palle sono tante, non voglio rispondere" - Non sembrano affatto idilliaci i rapporti fra Katia Ricciarelli ed Alex Baudo, figlio del compianto Pippo Baudo. Secondo msn.com

katia ricciarelli replica alexKatia Ricciarelli a Soccavo e la frecciatina ad Alex Baudo - Parole e musica stasera per Katia Ricciarelli a Soccavo con il recital “Vi racconto la mia storia”, andato in scena alla Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Da msn.com

