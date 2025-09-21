Katia Ricciarelli e la stoccata ad Alex Baudo | Non voglio parlarne le palle sono tante e non voglio discutere

Katia Ricciarelli rivolge una stoccata ad Alex Baudo, dopo la sua intervista a Verissimo. La soprano non intende parlare dei loro rapporti: "Le palle sono tante" ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: katia - ricciarelli

A Vignola torna Etra Festival con Gianmarco Tognazzi, Katia Ricciarelli ed Ettore Bassi

‘Lirica al Teatro Romano’, domani l’apertura con Katia Ricciarelli: ingresso gratuito

Una diva senza tempo: Katia Ricciarelli nella notte lirica di Benevento

Alex Baudo, figlio di Pippo: troppi pettegolezzi sull’eredità. Con Katia Ricciarelli nessun problema - X Vai su X

La prima puntata di Domenica In avrebbe dovuto vedere Katia Ricciarelli tra gli ospiti, ma alla fine la soprano non sarà presente - facebook.com Vai su Facebook

Katia Ricciarelli e la stoccata ad Alex Baudo: Non voglio parlarne, le palle sono tante e non voglio discutere; Katia Ricciarelli, la frecciatina a Alex Baudo dopo Verissimo: «Le palle sono tante, non voglio più rispondere»; GFVip, Barù lancia una stoccata a Katia Ricciarelli: Hai parlato anche abbastanza.

Katia Ricciarelli, stoccata al figlio di Pippo Baudo: «Le pa**e sono tante. Non voglio parlare di lui» VIDEO - Katia Ricciarelli, intervistata a margine del recital “Vi racconto la mia storia” andato in scena a Soccavo, ha preferito non rispondere alla domanda su Alex Baudo che ... Lo riporta ilgazzettino.it

Katia Ricciarelli, la frecciatina a Alex Baudo dopo Verissimo: «Le palle sono tante, non voglio più rispondere» - A dirlo è stato Alex Baudo, il figlio "segreto" del conduttore recentemente scomparso, ... Riporta leggo.it