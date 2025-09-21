Katia Ricciarelli dura con Alex Baudo scambio di accuse | Quello che ho sentito…

Alessandro (Alex) Baudo, figlio di Pippo, è stato ospite della puntata di Verissimo andata in onda sabato 20 settembre. Un’intervista molto attesa, che ha riportato alla luce non solo il dolore per la scomparsa del padre, ma anche il difficile rapporto con una parte della famiglia allargata. Alex ha deciso di raccontarsi a cuore aperto davanti a Silvia Toffanin, parlando del legame con il celebre conduttore e delle tensioni che hanno caratterizzato i giorni successivi alla sua morte. >> Dopo il matrimonio il disastro: peggio di tutti lo sposo, lui e la moglie erano partiti subito per la luna di miele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il figlio del conduttore, ospite a "Verissimo", chiede rispetto per il lutto e racconta il legame con Katia Ricciarelli: "Siamo amici, nessun rancore"

Mara Venier cancella l'ospitata di Katia Ricciarelli a Domenica In dopo le dichiarazioni su Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo e la diffida

La dura replica di Alessandro, figlio di Pippo Baudo: Quando me l'hanno detto, l'ho ingoiata. Cercavo sollievo. Poi parla di Katia Ricciarelli; Pippo Baudo, il ricordo toccante del figlio Alex a Verissimo: “Uno choc sapere della sua morte”; Pippo Baudo, chi sono i figli Alessandro e Tiziana e che lavoro fanno.

Katia Ricciarelli, la frecciatina a Alex Baudo dopo Verissimo: «Le palle sono tante, non voglio più rispondere» - A dirlo è stato Alex Baudo, il figlio "segreto" del conduttore recentemente scomparso

Katia Ricciarelli a Soccavo e la frecciatina ad Alex Baudo - Parole e musica stasera per Katia Ricciarelli a Soccavo con il recital "Vi racconto la mia storia", andato in scena alla Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.