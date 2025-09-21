Katia Ricciarelli al veleno contro Alex Baudo il figlio di Pippo dopo Verissimo | Le palle sono tante

Durante  l’intervista con Silvia Toffanin  e nelle precedenti esternazioni, Katia Ricciarelli era stata particolarmente dura nei confronti della storica assistente dell’ex marito, Dina Minna, dicendo in particolare che lei non era stata avvisata del ricovero e delle condizioni di salute di Baudo e addirittura nemmeno del decesso del conduttore. Aveva anche aggiunto che nemmeno il figlio del conduttore,  Alex Baudo, era stato avvertito della morte del padre. Dina Minna ha diffidato Katia Ricciarelli  a continuare a parlare pubblicamente di lei. Ieri, Alex Baudo è stato anche lui ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e ha spento ogni polemica, dicendo “basta parlare, basta polemiche, su eredità e altro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

