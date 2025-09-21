Ai più attenti non sarà di certo sfuggito un dettaglio in apparenza poco rilevante di alcune immagini tratte dalla visita di Donald Trump e Melania nel Regno Unito: mentre il presidente degli Stati Uniti teneva del mano la moglie, accanto a loro altrettanto non facevano i principi di Galles William e Kate. Alla base di questa scelta non c'è alcun motivo legato alla vita privata dei due coniugi, ma semplicemente il rispetto delle rigide norme del protocollo reale. L'etichetta di corte impone ai membri della Royal Family di mantenere un certo contegno in pubblico, misurando le effusioni e i gesti di affetto: ciò in sostanza significa evitare non solo baci e abbracci, ma anche non tenersi per mano, In pubblico, e quindi dinanzi ai fotografi che non mancano mai in occasione di eventi speciali, i reali cercano di trasmettere un'immagine solenne della monarchia, mantenendo un distacco formale consono al loro ruolo istituzionale e non lasciandosi andare a gesti troppo espansivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kate e William: ecco perché non possono tenersi per mano