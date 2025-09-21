Kane sacchi un’altra tripletta mentre il Bayern & AC Milano vince ma la Juventus ha tenuto

Justcalcio.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-20 22:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Alcuni dei migliori club europei erano in azione per sabato mentre la stagione domestica rimbombava in tutto il continente. Il Real Madrid ha inviato Espanyol per cementare il loro posto in cima a La Liga – e Kylian Mbappe è stato l’uomo a condurli alla vittoria. Altrove, il Bayern Monaco di Harry Kane è tornato in azione con un viaggio a Hoffenheim e la Juventus era sulla strada per Hellas Verona. Alla fine della finestra, l’Udinese ha ospitato AC Milan in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: kane - sacchi

