Kane sacchi un’altra tripletta mentre il Bayern & AC Milano vince ma la Juventus ha tenuto
2025-09-20 22:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Alcuni dei migliori club europei erano in azione per sabato mentre la stagione domestica rimbombava in tutto il continente. Il Real Madrid ha inviato Espanyol per cementare il loro posto in cima a La Liga – e Kylian Mbappe è stato l’uomo a condurli alla vittoria. Altrove, il Bayern Monaco di Harry Kane è tornato in azione con un viaggio a Hoffenheim e la Juventus era sulla strada per Hellas Verona. Alla fine della finestra, l’Udinese ha ospitato AC Milan in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Ci sono un sacco di cose nella serata di Champions appena conclusa. C'è il gran goal di Kvara, l'assist di Giacomino Raspadori ad Anfield, c'è il derby londinese personale di Harry Kane che castiga il Chelsea con una doppietta. La rimonta dell'Atletico Madri - facebook.com Vai su Facebook
I migliori della settimana: per Kane e Buchanan triplette d’autore, Paz incanta - La nostra squadra della settimana, invece, ha preferito mettere le cose in chiaro fin dalla partenza della ... Segnala gazzetta.it
Bayern, che esordio! Lipsia travolto 6-0: subito tripletta per Kane, segna anche Diaz - Comincia con il botto la Bundesliga del Bayern Monaco, che all’Allianz Arena ha demolito il Lipsia di Ole Werner con un clamoroso 6- Si legge su tuttomercatoweb.com