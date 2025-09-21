Urbino e Urbania in casa e K Sport e Fermignanese in trasferta è quanto chiede la terza giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza. Si gioca, su tutti gli otto campi, alle ore 15,30. Osimana-K Sport Montecchio Gallo. "Per noi, ma un per tutti, il campo di Osimo è stato sempre ostico.- spiega il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una squadra che è partita molto bene, sia in campionato che in coppa è una compagine con dei valori. In un stadio caldo cercheremo di dire la nostra, noi dobbiamo farci trovare potenti. Abbiamo le assenze di Camilloni che deve ancora scontare una giornata di squalifica e Rivi e Mori infortunati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

K Sport nella tana dell'Osimana. Urbania e Urbino, match complicati